Due ex calciatori del Milan, Alessandro Nesta e Paolo Maldini, sono stati fotografati mentre condividono un pranzo, evento che ha generato entusiasmo tra i tifosi del club. La foto è stata pubblicata sui social media, attirando l'attenzione degli appassionati. Nessun altro dettaglio sul luogo o sul motivo dell'incontro è stato comunicato.

Ci sono giocatori che formano coppie destinate a rimanere impresse nella storia del calcio e nei cuori dei tifosi. Una di queste è sicuramente quella formata da Alessandro Nesta e Paolo Maldini. I due amici oggi si sono ritrovati per un pranzo insieme in cui il Milan è stato senza dubbio una delle portate principali. La foto, pubblicata su Instagram da 'Tempesta Perfetta' Nesta recita una descrizione semplice e concisa: "Pranzo speciale oggi", con hashtag dedicato all'ex dirigente rossonero in cui si legge "capitano". LEGGI ANCHE: Tonali si è sempre sentito un "Gattuso" quando tutti lo paragonavano a "Pirlo": la quota Milan della Nazionale La foto ha scatenato la gioia e le emozioni dei tifosi rossoneri che hanno riempito la sezione commenti del post di cuori rossoneri e frasi con tanta nostalgia al proprio interno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Nesta e Maldini a pranzo insieme: la foto sui social scatena il tifo rossonero

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