Il Milan ha deciso di cambiare la maggior parte dei propri vertici dopo una stagione considerata negativa. È stato esonerato l’allenatore e sono stati sostituiti anche il direttore sportivo e il direttore tecnico. La squadra si trova ora in una fase di riorganizzazione, con l’obiettivo di migliorare le performance nella prossima stagione. Queste decisioni sono state prese in seguito ai risultati sportivi ottenuti nell’ultimo campionato.

Dopo l’ennesima stagione deludente ha cambiato allenatore, direttore sportivo, direttore tecnico e amministratore delegato Lunedì la squadra di calcio del Milan ha annunciato di aver cambiato quasi tutti i principali ruoli dirigenziali e sportivi: innanzitutto Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della squadra, dove era arrivato la scorsa estate, undici anni dopo la sua precedente esperienza da allenatore della squadra; assieme a lui non faranno più parte della società nemmeno l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. È una grossa riorganizzazione, decisa un giorno dopo la fine del campionato, finito con un deludente quinto posto, un punto dietro al Como, che ha fatto così mancare alla squadra la qualificazione alla Champions League. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il Milan ha mandato via quasi tutti

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