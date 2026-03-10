Cassano sorprende tutti | Il Milan ha strameritato la vittoria Inter che delusione ha giocato per lo 0-0

Antonio Cassano, ex calciatore del Milan, ha commentato la partita dichiarando che i rossoneri hanno meritato la vittoria, mentre l’Inter si è limitata a giocare per lo 0-0. Cassano, 43 anni, ha espresso sorpresa per il risultato e ha evidenziato come i nerazzurri abbiano mostrato un atteggiamento deludente sul campo. La sua analisi si concentra sulle prestazioni delle due squadre durante l’incontro.

Antonio Cassano non si è mai fatto amare dai tifosi rossoneri per le sue dichiarazioni: Allegri e Leao sono finiti spesso al centro delle sue critiche. Questa volta, però, 'Il Pibe di Bari Vecchia' ha sorpreso tutti al termine di Milan-Inter. Di seguito, le sue parole sul derby rilasciate nell'ultimo appuntamento con 'Viva El Futbol'. Sul Milan: "La partita non è stata bella: è stato uno spettacolo orrendo, schifoso. Questo me lo posso aspettare dal Milan, che invece per i primi 3035 minuti ha provato a pressare un po' più alto. Poi per il resto della partita si è messa dietro a fare quello che ha sempre fatto. Il Milan ha strameritato di vincere, per atteggiamento, coraggio.