Il club rossonero si trova ad affrontare diverse questioni legate ai contratti dei propri calciatori. Tra i nomi più discussi ci sono alcuni che stanno valutando il proprio futuro, mentre altri sono ancora in attesa di risposte ufficiali. In particolare, ci sono trattative che coinvolgono rinnovi e situazioni di stallo, con alcuni giocatori che devono definire il proprio impegno con la società nei prossimi mesi. La gestione di queste questioni sarà determinante per il mercato estivo della squadra.

In condizioni normali, in una stagione normale, sarebbero questioni da affrontare, e anche con una certa celerità. Magari sarebbero già state affrontate. Ma in questo Milan la parola normalità è l'ultima da utilizzare in questo periodo dove tutto è in bilico e aleatorio: la Champions è probabile ma non ancora sicura, non si sa se resta l'allenatore, non si sa resta l'attuale dirigenza. Tutto in alto mare, almeno fino alla bandiera a scacchi del 24 maggio. Figuriamoci i rinnovi. Sì perché programmare - facendolo con criterio - significa anche sistemare contrattualmente le situazioni più delicate eo più imminenti. Anche perché la storia recente insegna, e lo ha fatto sulla pelle del Diavolo con addii dolorosi e a titolo gratuito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tomori quasi, Leao no, Pulisic in stallo e Modric... Milan, tutti i rinnovi in ballo

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