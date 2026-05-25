Il Milan ha deciso di esonerare l’allenatore dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League. L’allenatore ha rifiutato le dimissioni, ma la dirigenza sembra intenzionata a procedere con l’esonero formale. La decisione segue il fallimento nel raggiungimento dell’obiettivo europeo, che potrebbe portare alla fine del rapporto tra il club e l’allenatore. La situazione si sta delineando in modo definitivo, con l’esonero come possibile prossima mossa.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 La mancata qualificazione europea costa la panchina all'allenatore livornese, che non intende fare un passo indietro costringendo la dirigenza rossonera al licenziamento. La mancata qualificazione alla prossima Champions League costerà con ogni probabilità la panchina del Milan all’allenatore Massimiliano Allegri, ormai vicinissimo a un esonero formale da parte della dirigenza. Come rivelato da un’indiscrezione diffusa da... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri: il tecnico rifiuta le dimissioni dopo il fallimento Champions

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Le parole di Massimiliano Allegri dopo Milan-Juventus 0-0 Conferenza stampa post partita

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