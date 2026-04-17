Allegri Milan la società rossonera ha deciso | ecco quale sarà il futuro dell’ex tecnico della Juve Le ultime novità

Il Milan ha comunicato la decisione di mantenere l’allenatore attuale, ritenendolo una figura centrale nel progetto sportivo. Secondo quanto riportato da fonti sportive, la società rossonera ha scelto di rinnovare l’accordo con l’ex tecnico della Juventus, considerando il suo ruolo fondamentale per la stagione a venire. Le notizie sono state confermate dall’edizione odierna di un noto quotidiano sportivo.

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