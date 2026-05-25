Il Milan fa i conti del mancato ingresso in Champions | impatto stimato da 70 a 90 milioni

Il Milan stima una perdita tra 70 e 90 milioni di euro a causa della mancata qualificazione in Champions League. La rivoluzione societaria e il fallimento sportivo, concluso al quinto posto in campionato, hanno pesato sui ricavi del club. La mancata partecipazione alla principale competizione europea riduce entrate da diritti televisivi, sponsorizzazioni e biglietteria. La situazione evidenzia le conseguenze economiche di una stagione negativa sul bilancio del club.

La rivoluzione societaria e il fallimento sportivo in campionato chiuso al quinto posto sono una doppia stangata per le casse del club. I costi di una stagione durissima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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