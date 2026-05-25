Il Milan sta valutando di sollevare dall’incarico l’allenatore, secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, in seguito ai risultati deludenti in Champions League. La società ha messo insieme una lista di quattro possibili sostituti. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali. Nessuna delle parti ha confermato ancora se e quando verrà preso un provvedimento formale.

Quando il 30 maggio 2025 il Milan scelse Massimiliano Allegri per sostituire Sérgio Conceição, l'obiettivo fissato dal fondo RedBird era uno solo: conquistare la qualificazione alla Champions League 2026-2027. Un traguardo vitale per l'economia di Via Aldo Rossi, stimato tra i 50 e i 70 milioni di euro tra premi UEFA e botteghino. Il crollo interno per 1-2 contro il Cagliari di Fabio Pisacane ha invece sancito il clamoroso scivolamento dal 3° al 5° posto, premiando le storiche rincorse di Roma e Como. Un fallimento tecnico che obbligherà Gerry Cardinale a una spending review forzata e che segna la fine dell'era Allegri. 9 marzo 2026: dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, il Milan era secondo a quota 60 punti (-7 dai nerazzurri). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Il Milan cambia allenatore”: la bomba di Schira apre il dopo-Allegri. Ci sono 4 nomi sulla lista di Cardinale

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