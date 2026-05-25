Il Milan caccia quasi tutti | esonerato Allegri licenziati Furlani Tare e Moncada Si salva solo Ibrahimovic

Il Milan ha esonerato l’allenatore Allegri e licenziato i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. Solo Ibrahimovic resta nella rosa. La decisione arriva dopo la sconfitta con il Cagliari, che ha eliminato dalla Champions League. Gerry Cardinale ha deciso di cambiare tutto nel club, azzerando la dirigenza e lo staff tecnico. Nessun altro nome è stato comunicato al momento.

La rivoluzione è totale. Azzerare per ripartire. Gerry Cardinale fa piazza pulita. Dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, il proprietario americano del Milan ha deciso di cambiare tutto: esonerato Allegri, allontanati Tare, Furlani e. 🔗 Leggi su Today.it

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Il Milan caccia tutti: esonerato Allegri, licenziati Furlani, Tare e Moncada. Si salva solo IbrahimovicIl Milan ha annunciato l’esonero di Allegri, con Furlani, Tare e Moncada licenziati.

Milan, via tutti. Ora è ufficiale: licenziati Allegri, Furlani, Tare e MoncadaIl club ha annunciato ufficialmente il licenziamento di quattro dirigenti, tra cui l’allenatore.

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