Oggi, 22 aprile 2026, si celebra anche il compleanno di Mark van Bommel, ex centrocampista che ha vestito diverse maglie di club europei. Recentemente si sono fatte notare dichiarazioni riguardanti un possibile approdo al Milan, mentre un ex compagno di squadra ha espresso una previsione sul suo futuro nel calcio. La situazione attira l’attenzione degli appassionati, con discussioni che si concentrano sulle voci di mercato e sui possibili sviluppi.

Non solo Kaká: oggi, 22 aprile 2026, è anche il compleanno di Mark van Bommel. L'ex centrocampista del Milan compie 49 anni. L'olandese è rimasto una stagione e mezza con i rossoneri, ma è stato decisivo per lo Scudetto della stagione 2010-11 e ha lasciato un ricordo indelebile nei tifosi del Diavolo. Il suo addio con le lacrime a San Siro il 13 maggio 2012 contro il Novara, preceduta da un'intervista commovente a Milan Channel: "E' difficile dire qualcosa in questo momento. Non è facile lasciare questa squadra dopo un anno e mezzo. Magari tornerò qui come allenatore". Una promessa ancora non mantenuta anche se le voci si sono rincorse nelle ultime stagioni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La promessa di van Bommel al Milan e la profezia di Ibrahimovi? sull’olandese

Notizie correlate

Milan-Parma, ospite speciale allo stadio: presente anche Van BommelQuesto pomeriggio, alle ore 18:00 presso lo stadio di San Siro il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Parma del giovane Carlos Cuesta nel...

Ibrahimovic a CBS Sports: “Prima di arrivare al Milan mi paragonavano a Van Basten. Su Allegri…”Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare del Milan, lo ha fatto in un'intervista esclusiva concessa ai microfoni di 'CBS Sports Golazo'.