Il medico aggredito a Bari ha riportato lesioni a cornea e retina minacciata anche una collega

Notizia in breve

Un medico di turno in un ospedale di Bari è stato aggredito, riportando lesioni alla cornea e alla retina. Durante l'incidente, una collega è stata minacciata. Dopo l'episodio, il direttore sanitario del Policlinico ha commentato la necessità di ridurre la distanza tra cittadini e istituzioni. La vicenda si aggiunge a una serie di aggressioni contro il personale sanitario in strutture pubbliche. La polizia sta indagando sull'accaduto.