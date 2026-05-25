Il medico aggredito a Bari ha riportato lesioni a cornea e retina minacciata anche una collega
Un medico di turno in un ospedale di Bari è stato aggredito, riportando lesioni alla cornea e alla retina. Durante l'incidente, una collega è stata minacciata. Dopo l'episodio, il direttore sanitario del Policlinico ha commentato la necessità di ridurre la distanza tra cittadini e istituzioni. La vicenda si aggiunge a una serie di aggressioni contro il personale sanitario in strutture pubbliche. La polizia sta indagando sull'accaduto.
Dopo l'ennesima aggressione di un medico di turno in ospedale, il direttore sanitario del Policlinico, Danny Sivo: "Bisogna ridurre la distanza che c'è tra cittadini e istituzioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Policlinico di Bari: un medico picchiato, una minacciata A tarda seraA tarda sera, un medico è stato picchiato e una collega minacciata all’interno di un policlinico.
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#SOLIDARIETÀ AL #MEDICO AGGREDITO AL #POLICLINICO DI #BARI. ? Sono amareggiato per quanto accaduto ieri sera al Policlinico di Bari. Esprimo piena #solidarietà al medico vittima del grave e deprecabile gesto di #violenza. Sono dalla parte facebook
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