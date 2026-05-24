Policlinico di Bari | un medico picchiato una minacciata A tarda sera

A tarda sera, un medico è stato picchiato e una collega minacciata all’interno di un policlinico. Il direttore generale ha comunicato che l’ospedale supporterà i due dipendenti nella presentazione della denuncia alle autorità. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sull’identità delle vittime. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Il direttore generale Domenico Sanguedolce ha detto che l’ente affiancherà i due dipendenti nella denuncia. Il dottore è la dottoressa sono stati aggrediti ieri sera mentre lavoravano nel reparto di neurologia del policlinico di Bari, da un uomo fuori controllo. La dottoressa è stata minacciata, il dottore è stato colpito con un pugno in faccia. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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