il mantra della crescita ha ucciso anche la finanza sostenibile

Un giornalista si è avvicinato al Salone del Risparmio per incontrare un amico, evitando di entrare. La visita è durata poco e si è concentrata sull’uscita. La decisione di non partecipare quest’anno deriva dalla percezione che il focus sulla crescita abbia compromesso la finanza sostenibile. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a incontri o dettagli dell’evento.

Da anni mi sono promesso di non mettere piede al Salone del Risparmio. Quest’anno però mi sono avvicinato – solo avvicinato, sottolineo – per incontrare all’uscita un caro amico. Per chi non lo conoscesse il Salone del Risparmio è l’appuntamento annuale del settore del risparmio gestito. Premetto che non faccio una colpa al mio amico di seguirlo, né a tutti quelli che lo seguono perché sono in cerca di informazioni, spunti, di networking, insomma delle solite cose che si cercano agli eventi per cercare di fare meglio il proprio lavoro. Il punto è che io non riesco più a seguirlo. Per anni l’ho fatto cercando con la lente gli appuntamenti in cui si parlava di finanza sostenibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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How to Become Mentally Tough, Financially Free, and Consistent Every Day

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