Una ricerca condotta tra il 2024 e il 2025 dall'Università Ca' Foscari Venezia, in collaborazione con la Fondazione Grins, analizza il panorama della finanza sostenibile. I dati mostrano un aumento dell'interesse verso questo settore, anche se molte persone non possiedono ancora una piena comprensione delle sue caratteristiche. I ricercatori hanno evidenziato come questa situazione possa portare a un rischio di abbandono di investimenti sostenibili.

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - C'è interesse, ma non sempre piena comprensione. È questo il quadro che emerge dalla ricerca condotta da Caterina Cruciani e Ugo Rigoni dell'Università Ca' Foscari Venezia nell'ambito del lavoro della Fondazione Grins tra il 2024 e il 2025. L'indagine, realizzata su un campione di 1.000 investitori retail e rappresentativa di un mercato che in Italia vale circa 4.000 miliardi di euro, mette a fuoco due nodi ancora aperti della finanza sostenibile: da un lato un'attenzione diffusa verso i prodotti Esg, dall'altro una conoscenza spesso incerta e un inatteso rischio di abbandono. Il primo dato racconta un mercato potenzialmente ricettivo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Finanza sostenibile, cresce interesse ma resta rischio abbandono

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