Finanza sostenibile e crisi energetica | i dati smentiscono le narrazioni

Recentemente, si è parlato molto di finanza sostenibile e della crisi energetica, con alcune narrazioni che suggeriscono una stretta connessione tra i due temi. Tuttavia, i dati disponibili sembrano contraddire queste interpretazioni, offrendo una prospettiva diversa sulla relazione tra le due questioni. Un esperto in ambito economico ha commentato che le evidenze empiriche indicano una distanza tra le tendenze finanziarie sostenibili e le sfide energetiche attuali.

TESTO del prof. Enrico Giovannini, Presidente del Comitato Scientifico ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 30 marzo 2026 Il celebre scrittore americano Mark Twain citava spesso una frase attribuita al primo ministro britannico Benjamin Disraeli: “Esistono bugie, bugie sfacciate e statistiche”. Un modo per mettere in guardia dall’uso distorto dei numeri. Eppure, in un’epoca segnata da un vero e proprio diluvio informativo, sono proprio i dati a permettere di smascherare molte delle narrazioni fuorvianti che circolano nel dibattito pubblico. Un caso emblematico riguarda la finanza sostenibile. Negli ultimi anni si è diffusa l’idea che questo modello, orientato a sostenere investimenti nella transizione ecologica ed energetica, fosse in declino o addirittura “morto”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Rimini ospita KEY 2026: transizione energetica tra costi, finanza e innovazione per un futuro sostenibile.Rimini si prepara ad ospitare dal 4 al 6 marzo KEY 2026, la fiera di riferimento per la transizione energetica. Reddito garantito, i dati smentiscono i pregiudiziIl dibattito sui programmi di sostegno economico diretto ai cittadini riceve oggi un contributo importante dalla scienza. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Finanza sostenibile UE: Global Green Bond Initiative Fund; Dalla SFDR 2.0 all’impatto sociale: dove va l’ESG; La terza via delle imprese: 8 aziende su 10 continuano a investire in sostenibilità; Tra dazi, speculazioni e blocchi la crisi dell'oro si fa drammatica. I 10 lavori più richiesti nel mondo della finanza sostenibileScopri i 10 lavori più richiesti nella finanza sostenibile: quali sono le competenze, i ruoli e le prospettive future ... businesspeople.it La finanza sostenibile, Ing: Resilienza nonostante geopolitica e incertezza normativaNonostante un 2025 in leggero calo, il mercato globale della finanza sostenibile si prepara a tornare a crescere. A trainare la ripresa sono Europa e Asia-Pacifico, mentre gli Stati Uniti frenano per ... bluerating.com LEED v5 e tassonomia UE: allineamento tra certificazione e normativa GBCI Europe CIRCLE 2026 #Milano 6 – 8 maggio Mentre la #finanza sostenibile e le normative #ESG stanno ridefinendo il mercato europeo ... lnkd.in/dm4GKGXw gbcieuropecircle.co x.com Forum per la Finanza Sostenibile (@ForumperlaFinanzaSostenibile) - About - facebook.com facebook