Una donna ha rischiato di perdere la vista dopo aver subito un intervento di cataratta non andato a buon fine. L’intervento, eseguito in una clinica privata, ha provocato complicazioni che hanno richiesto un nuovo intervento d’urgenza. La vittima si trova attualmente in condizioni stabili, ma rimarrà sotto osservazione. La procura ha aperto un’indagine per verificare eventuali responsabilità sulla gestione dell’intervento.

B attesimo in avvicinamento. nel “ruolo”, difficilissimo, di mamma? La più in vista della festa non può permettersi di sbagliare outfit, così come la madrina o un’ invitata della cerchia stretta di amici e familiari. Battesimo in estate: 5 idee di outfit a cui ispirarsi X Leggi anche › Rituali di stile. Come vestirsi (bene) per un battesimo in estate? Il problema, quando si parla di feste per la nascita, è sempre lo stesso: il momento è solenne e formale, e spesso si tende a privilegiare look troppo cerimoniosi che rischiano di scadere nel banale. Ecco 5 idee per non sfigurare, e al contempo farsi notare con stile in chiesa, al rinfresco e al ricevimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look perfetto per mamme e madrine esiste. E non è quello classico che pensi

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Ai DramaShe Came to Rob the Mansion. She Left With the Family.

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