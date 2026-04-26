Su TikTok si sta diffondendo un nuovo fenomeno tra gli utenti che, nella sezione “Per Te”, condividono video in cui cantano la canzone “Mount Everest” tradotta in italiano. Il trend coinvolge persone di diverse età e provenienze, tutte che eseguono il brano in modo spontaneo e senza particolari filtri. La viralità di questa iniziativa è cresciuta rapidamente, portando molti a partecipare alla sfida musicale.

Su TikTok sta spopolando un nuovo trend che ha invaso la sezione “Per Te”: tutti cantano “Mount Everest”. ma in italiano. Il fenomeno, diventato virale in pochi giorni, ruota attorno a un brano già noto, reinterpretato in modo completamente diverso ed il risultato è spesso volutamente “ strano ”, quasi comico, ed è proprio questo a renderlo irresistibile. Dietro il successo, però, non c’è un messaggio profondo o nascosto, ma piuttosto si pone come l’ennesimo esempio di come i social trasformino contenuti semplici in fenomeni globali. E la spiegazione è più curiosa di quanto si possa immaginare! Il punto di partenza è il brano “Mount Everest” di Labrinth, pubblicato nel 2019 ma tornato improvvisamente virale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tutti cantano “Mount Everest” in italiano: il motivo del trend non è quello che pensi

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