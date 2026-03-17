Il metodo genitoriale di Kate Middleton è un omaggio a Lady Diana

Kate Middleton ha dichiarato di voler garantire ai suoi figli un'infanzia il più normale possibile, senza che percepiscano fin da piccoli il peso delle responsabilità legate alla famiglia reale. La duchessa si impegna a far vivere loro momenti di spensieratezza e semplicità, mantenendo un approccio che richiama quello di Lady Diana. La strategia educativa di Kate mira a creare un equilibrio tra ruolo pubblico e vita privata.