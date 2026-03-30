Manchester United e Liverpool puntano su Denzel Dumfries

L'interesse di Manchester United e Liverpool per il calciatore Denzel Dumfries è stato recentemente confermato da alcune fonti online. Nel frattempo, fuori dallo stadio di Liverpool sono visibili bandiere e striscioni che rappresentano il club. La notizia ha attirato l'attenzione degli appassionati di calcio, mentre le trattative tra i club continuano a essere al centro dell'attenzione.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Una vista generale delle bandiere e degli striscioni del Liverpool fuori Anfield. (Foto di Clive BrunskillGetty Images) Denzel Dumfries è stato collegato all’allontanamento dall’Inter negli ultimi mesi. Secondo quanto riferito, il 29enne terzino è un obiettivo del Manchester United e del Liverpool. Secondo quanto riportato dal quotidiano italiano L’Interista, la società italiana spera di stipulare con lui un nuovo contratto. Sono impressionati dalle sue prestazioni e non vogliono perdere il giocatore. L’Inter sarebbe disposta a offrirgli un contratto da 5 milioni di euro a stagione fino al 2029.... 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Manchester United e Liverpool puntano su Denzel Dumfries Articoli correlati Liverpool, Chelsea e Manchester United puntano su Tyler AdamsSito inglese: Le bandiere del Liverpool e del Chelsea prima della finale della FA Cup. Chelsea e Manchester United puntano su Elliot AndersonFa notizia quanto riportato poco fa sul web: Casemiro del Manchester United commette fallo su Pedro Neto del Chelsea.