Liverpool su Dumfries! La clausola dell’esterno non lascia dubbi | si può fare
Il club di Liverpool ha mostrato interesse per l’esterno difensivo, considerando la clausola presente nel suo contratto. La clausola permette di procedere con l’acquisto senza ostacoli, secondo quanto riportato. La trattativa potrebbe coinvolgere anche altri dettagli contrattuali, ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali. I nerazzurri monitorano la situazione e si preparano a eventuali sviluppi sul futuro del calciatore. Seguiranno aggiornamenti sulle mosse del club inglese.
Rinnovo Chivu, spuntano i dettagli dell’accordo: l’annuncio arriverà oggi? Ecco le ultime Pavard Inter, quale sarà il futuro del difensore francese? I pro e i contro della sua possibile permanenza in nerazzurro Calciomercato Inter LIVE: vertice tra Chivu e la dirigenza. Per la difesa spuntano due nuovi nomi Mercato Inter, c’è da rinforzare la difesa. Spuntano due nuovi nomi da 50 milioni: Araujo e Vuskovic Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com
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? Ripeto e ripeterò, spero sempre in una permanenza di Dumfries, ma si sa che uno dei suoi obiettivi è giocare in Premier, probabilmente la squadra e il Liverpool! x.com
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