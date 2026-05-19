Liverpool su Dumfries! La clausola dell’esterno non lascia dubbi | si può fare

Il club di Liverpool ha mostrato interesse per l’esterno difensivo, considerando la clausola presente nel suo contratto. La clausola permette di procedere con l’acquisto senza ostacoli, secondo quanto riportato. La trattativa potrebbe coinvolgere anche altri dettagli contrattuali, ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali. I nerazzurri monitorano la situazione e si preparano a eventuali sviluppi sul futuro del calciatore. Seguiranno aggiornamenti sulle mosse del club inglese.

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