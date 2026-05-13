Sporting Arechi maggio di sport a Pellezzano | arrivano il primo torneo di pickleball e due eventi di padel

A Pellezzano si prepara un mese dedicato allo sport con due eventi principali. Nel mese di maggio, lo Sporting Arechi organizza il suo primo torneo di pickleball, una disciplina ancora poco diffusa in Italia. Contestualmente, sono in programma due appuntamenti di padel, uno dei sport in rapida crescita nel territorio. L’iniziativa coinvolge atleti e appassionati, offrendo diverse opportunità di partecipazione e spettacolo.

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Tempo di lettura: 3 minuti Tra entusiasmo crescente e una voglia sempre più diffusa di mettersi in gioco, lo Sporting Arechi continua ad ampliare la propria offerta sportiva sul territorio di Pellezzano, puntando su discipline in forte espansione e su eventi capaci di coinvolgere atleti, appassionati e semplici curiosi. Il mese di maggio segnerà infatti un momento importante per il sodalizio sportivo, pronto a lanciare il primo torneo di pickleball e due nuovi appuntamenti dedicati al padel, all’insegna della partecipazione e della condivisione. Ad aprire il calendario sarà il primo torneo di pickleball organizzato dallo Sporting Arechi, in programma domenica 17 maggio a partire dalle ore 15 presso il Palazzetto dello Sport della frazione Capriglia, a Pellezzano.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sporting Arechi, maggio di sport a Pellezzano: arrivano il primo torneo di pickleball e due eventi di padel ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Padel a Pellezzano, Adinolfi-Carratù campioni del Torneo della Liberazione organizzato dallo Sporting ArechiUna giornata di sport vissuta all’insegna dell’energia, della competizione sana e della voglia di stare insieme. Pellezzano, lo Sporting Arechi cresce: nasce il progetto pickleballContinua il percorso di crescita dello Sporting Arechi, associazione sportiva dilettantistica attiva sul territorio, che amplia la propria offerta... Temi più discussi: Open day di padel gratuiti a Pellezzano: lo Sporting Arechi apre le porte agli appassionati; Allenamento a porte aperte, la carica degli ultras granata: Riempiamo l'Arechi; Salernitana, la risposta dell’Arechi alla Casertana: oggi start alla prevendita; Salernitana, sipario playoff: la spinta ultrà. ???? ????? ?? ? Casertana ? Playoff Serie C 2025/26 - I Turno fase nazionale Mercoledì 13 Maggio ?? 20:45 ? Stadio Arechi - Salerno Diretta su Sky Sport e Rai Sport #avantibersagliera #salernitana #unitisivince x.com Pellezzano, padel gratis per tutto maggio: lo Sporting Arechi apre le porte agli appassionatiStampaIl padel continua a crescere come una delle discipline sportive più dinamiche e inclusive del momento, capace di coinvolgere appassionati di tutte le età e livelli. In questo contesto, l’associa ... salernonotizie.it Open day di padel gratuiti a Pellezzano: Sporting Arechi apre le porte agli appassionatiTutti i giovedì di maggio appuntamenti gratuiti al Nuovo Centro Sportivo di Casignano per avvicinarsi al padel con tecnici qualificati Lo Sporting Arechi ... zon.it