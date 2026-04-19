Lions club Piacenza Host sempre al fianco di Oltre l’autismo

Il Lions club Piacenza Host ha annunciato il suo supporto al progetto “Insieme per Crescere”, promosso dall'associazione Oltre l'Autismo. Questo mese di aprile si dedica alla riflessione sull'autismo, e l'organizzazione locale ha deciso di contribuire alle attività dell'iniziativa, che vede come presidente Maria Grazia Ballerini. La collaborazione si inserisce nelle iniziative di sensibilizzazione e sostegno rivolte alle persone con autismo e alle loro famiglie.

Aprile, mese in cui si riflette sull'autismo. Il Lions club Piacenza Host sostiene il progetto “Insieme per Crescere” proposto dall' associazione Oltre l'Autismo guidata dalla infaticabile presidente Maria Grazia Ballerini. In occasione di un evento musicale presso il Grande albergo Roma, la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Dalla vendita degli oggetti usati un aiuto concreto alla ricerca sulla sclerosi multipla: dal Lions Club Forlì Host oltre 4 mila euro per l'AismIl Lions Club Forlì Host e il Leo Club hanno partecipato, con un proprio stand, a Commercianti per un giorno, la popolare iniziativa promossa dalla... Il Lions Club Manfredonia Host conferisce la Melvin Jones Fellows al Generale Pietro CianiCittadini che si distinguono per l’alto profilo del loro operato a vantaggio della Comunità e della Nazione è ciò che rende meritevoli del più alto... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Lions Club | concorso fotografico per celebrare le vecchie fabbriche. Lions Club Piacenza Host, serata benefica e donazione a Oltre l’autismoAprile, mese in cui si riflette sull'autismo, il Lions Club Piacenza Host sostiene il progetto Insieme per Crescere proposto dall' associazione Oltre ... piacenzasera.it Solidarietà del Lions Club Piacenza Host a don Beppe Sbuttoni dopo il furto in parrocchiaGesto di solidarietà del Lions Club Piacenza Host a favore del parroco di Mortizza e del Capitolo, don Giuseppe Sbuttoni. Appreso del furto subìto dalla parrocchia del Capitolo nel mese di giugno, ... piacenzasera.it