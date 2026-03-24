Da Milano a Napoli, passando per Firenze, Padova e naturalmente Roma. Fuochi d’artificio, canti e balli sulle note di Bella Ciao, di Vasco Rossi e di Rino Gaetano. Striscioni contro Meloni e cori contro la guerra e contro il governo. È l’ Italia del No che ieri è scesa in piazza per celebrare la vittoria al referendum sulla Giustizia. Tate le manifestazioni e migliaia le persone in strada. A Milano i manifestanti hanno intonato canti in Piazza Duomo, mentre le immagini di Firenze mostrano decine di ragazzi che ballano davanti a Palazzo Vecchio. A Napoli centinaia di persone hanno partecipato al corteo che ha attraversato le principali vie della città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Milano a Napoli, i festeggiamenti per la vittoria del No riempiono le piazze: fuochi d’artificio e canti sulle note di Bella Ciao e Vasco Rossi

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