Dentro il nuovo l' Auditorium | tutte le novità e gli interni della nuova struttura dedicata alla musica

Dopo tre anni di lavori e un investimento di 4,3 milioni di euro, l'Auditorium Conad-Città di Forlì è pronto ad aprire le porte al pubblico. La struttura, situata nell'ex sala cinema dell'edificio di viale della Libertà, è stata completamente ristrutturata e riqualificata, trasformandosi in uno spazio dedicato alla musica. La ristrutturazione ha interessato anche gli interni e gli ambienti circostanti, che sono stati adattati alle nuove esigenze.

Dopo tre anni di lavori, per un importo complessivo di 4,3 milioni, è pronto a debuttare il nuovo Auditorium Conad-Città di Forlì, l'ex sala cinema dell'ex Gil di viale della Libertà, che per decenni ha ospitato il cinema Odeon e che ora è risorta dopo la ristrutturazione dell'intero edificio e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Colleferro Scalo. Domenica 15 Marzo all’Auditorium una giornata speciale, dedicata alla prevenzione, alla solidarietà, alla musica e alla culturaCOLLEFERRO – Domenica 15 Marzo sono in programma due iniziative collegate tra loro, entrambe ospitate presso l’Auditorium Fabbrica della Musica di... Android 16: tutte le novità della nuova versione GoogleAndroid 16 è ufficiale: Material 3 Expressive, Live Updates, Desktop Mode, Protezione Avanzata e AI on-device. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’amore è ?echo(V) all'Auditorium Totuccio Aiello; La Rai saluta anche il Foro Italico: addio allo studio di Carràmba; Aprile in musica all’Auditorium RAI di Torino: tre concerti con l’Orchestra Sinfonica Nazionale; Ford Puma Sound Edition: l'abitacolo diventa un auditorium. Dentro il nuovo l'Auditorium: tutte le novità e gli interni della nuova struttura dedicata alla musicaDopo tre anni di lavori, per un importo complessivo di 4,3 milioni, è pronto a debuttare il nuovo Auditorium Conad-Città di Forlì, l'ex sala cinema dell'ex Gil di viale della Libertà, che per decenni ... forlitoday.it Il nuovo auditorium al Manzoni. Festa per l’inaugurazione. Studenti e prof in concertoSala gremita e tanto entusiasmo per il concerto che ieri ha inaugurato il nuovo auditorium dell’istituto comprensivo Moanzoni. Lo spettacolo organizzato dalla scuola ha visto l’esibizione di studenti, ... ilgiorno.it Sopralluogo al cantiere dell’Auditorium di Aulla. Un intervento di riqualificazione importante per la comunità della Lunigiana, ultima grande opera di rigenerazione dopo l’alluvione del 2011. - facebook.com facebook