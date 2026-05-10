Il Milan ha subito una sconfitta casalinga con il punteggio di 2-3 contro l’Atalanta, con due gol arrivati negli ultimi minuti di gioco. Durante la partita, il Milan ha avuto una buona occasione per pareggiare, ma un colpo di testa poco preciso non ha trovato la porta. La sconfitta mette a rischio la qualificazione alla prossima Champions League, considerando la posizione attuale in classifica.

Cronaca di un disastro. Il Milan perde in casa 2-3 contro l’Atalanta (due gol negli ultimi minuti e persino l’occasione per il 3-3 con un colpo di testa d poco fuori) e adesso ha un piede fuori dalla prossima Champions. Nelle ultime sei partite la squadra di Allegri ha totalizzato la miseria di quattro punti: vittoria a Verona e pareggio con la Juve. Poi quattro sconfitte, contro Napoli, Udinese, Sassuolo e Atalanta. I tifosi hanno lasciato lo stadio con trenta minuti di anticipo. Hanno esposto uno striscione contro l’amministratore delegato Furlani. Hanno fischiato e insultato i calciatori. Insomma un clima da fallimento. Allegri a questo punto rischia la Nazionale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sprofondo Milan, sprofondo Allegri: cronaca di un disastro

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