Il karateka monzese Matteo Avanzini vince i campionati europei

Il karateka monzese Matteo Avanzini ha vinto la medaglia d’oro ai campionati europei senior 2026 a Francoforte, nella categoria +84 chilogrammi. Dopo aver trionfato ai campionati mondiali, si è aggiudicato il primo oro europeo individuale. La competizione si è svolta il 23 maggio, attirando numerosi atleti da diverse nazioni. Avanzini ha concluso la gara con la vittoria finale, portando a casa il titolo continentale.

Dopo la vittoria nei campionati mondiali, Matteo Avanzini si prende anche l'Europa. Il karateka monzese ha conquistato il primo oro europeo individuale nella categoria +84 chilogrammi ai campionati europei senior 2026 che si sono svolti il 23 e maggio a Francoforte. Una vittoria che completa una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Karate, Matteo Avanzini a Vigevano per l'Open Nazionale disputato al palaElachem

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