Campionati europei Under 23 il Club Scherma Ancona protagonista a Cagliari

Dal 25 al 28 aprile a Cagliari si svolgono i Campionati europei under 23 di scherma. Il Club Scherma Ancona partecipa all’evento, che vede la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni. La competizione si svolge nelle strutture della città sarda, con diverse discipline della scherma in programma durante le giornate di gara. La squadra anconetana si presenta con alcuni rappresentanti in varie discipline della scherma.

ANCONA – I Campionati europei under 23 in programma a Cagliari dal 25 al 28 aprile saranno vissuti con grande orgoglio e partecipazione dal Club Scherma Ancona. A far parte dello staff azzurro del fioretto sarà infatti il tecnico – in forza al sodalizio dorico - Francesco Archivio con Valerio.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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