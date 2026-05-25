Un motociclista greco è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Universitario di Ioannina, sua città di origine, dopo un incidente. L’incidente è avvenuto all’alba, coinvolgendo il motociclista in un grave schianto. La causa dell’incidente non è stata resa nota. Nel frattempo, si ricorda che all’età di 29 anni, il motociclista aveva segnato quattro reti in una stagione di Serie A con una squadra italiana, contribuendo alla promozione attraverso i playoff.

All’alba dell’era Saputo Marios Oikonomou portava il suo contributo alla causa rossoblù segnando 4 reti nel Bologna che nel 2014-15 riconquistò la serie A ai playoff. In queste ore l’ex difensore greco, oggi trentatreenne, in una stanza d’ospedale sta giocando un’altra ben più importante partita: quella per la vita. Oikonomou sabato nella sua città d’origine, Ioannina, è rimasto vittima di un pauroso incidente stradale. La moto su cui viaggiava è andata a sbattere violentemente contro un auto per cause ancora da accertare. Marios, che era in sella alla moto, è stato sbalzato sull’asfalto e al momento dei soccorsi è apparso subito in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il greco ha subito un delicato intervento nell’Ospedale Universitario di Ioannina, la città di origine. Schianto in moto per Oikonomou: è gravissimo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Donazione d’organo a cuore fermo, il delicato intervento eseguito all’ospedale di Piombino per salvare una vitaRecentemente, all’interno dell’ospedale Villamarina di Piombino, è stato effettuato un intervento di donazione d’organi con il cuore fermo.

Tremendo schianto tra moto, il bilancio è gravissimoUn incidente grave tra due moto si è verificato a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria, in provincia di Rovigo.

Argomenti più discussi: Bologna in ansia per Oikonomou, l'ex difensore rossoblù ricoverato in condizioni gravissime dopo un incidente in moto; Grave incidente in moto per Marios Oikonomou, ex difensore rossoblù: ricoverato, lotta per la vita; Dall’Albania al Salento: all'ospedale Fazzi nasce un bimbo con una rara patologia; Napoli, guarisce dal tumore e dona una campanella del sollievo al Loreto Mare: la storia di Rachele.

L’ex difensore Marios #Oikonomou è ricoverato in terapia intensiva dopo un grave incidente in moto avvenuto a Giannina. Il 33enne greco, operato d’urgenza per un trauma cranico, resta sotto osservazione in ospedale. x.com

Quanto influsso ha avuto l'Impero Romano sul tuo paese? reddit