Tremendo schianto tra moto il bilancio è gravissimo

Un incidente grave tra due moto si è verificato a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria, in provincia di Rovigo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i coinvolti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un grave incidente tra due moto ha scosso Mazzorno Sinistro, frazione di Adria, in provincia di Rovigo. Lo schianto è avvenuto nella giornata di domenica 3 maggio 2026 e il bilancio è drammatico: un motociclista di 60 anni ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite in modo serio. Tra loro ci sono la moglie della vittima, 55 anni, e un ragazzo di 16 anni, anche lui coinvolto nell’impatto. La tragedia si è consumata in pochi istanti lungo una strada della frazione polesana. Secondo le prime informazioni, i due mezzi si sarebbero scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, anche con l’elicottero, ma per il 60enne non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

TRAGEDIA NELLA MOTOGP: MORTO IL NOTO MECCANICO ITALIANO IN UN GRAVISSIMO INCIDENTE

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