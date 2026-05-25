Il Gran Premio del Canada ha superato il milione di spettatori. Antonelli e le Ferrari sono protagonisti sui social e in televisione. La gara, con una forte presenza di pubblico, ha attirato l’attenzione anche durante la serata di chiusura del campionato di Serie A. Gli ascolti televisivi sono cresciuti significativamente, confermando l’interesse per la corsa. La partecipazione e le reazioni sui social hanno contribuito a un risultato record per l’evento.

Grandi ascolti ieri su Sky per la Formula 1. Kimi Antonelli – idolo di tifosi e appassionati – ha vinto il quarto GP della sua stagione in Canada mentre le Ferrari di Hamilton e Leclerc si sono piazzate rispettivamente seconda e quarta, entrambe al fianco di Max Verstappen, arrivato sul gradino più basso del podio. Un weekend di motori spettacolare, a partire dalle qualifiche e poi dalla sprint che ha acceso gli animi tra Kimi e il compagno di squadra Russel, colpevole secondo l’italiano di avergli tagliato la strada volontariamente. Una serie di eventi che hanno tenuto incollato il pubblico alla tv e ai social network, con un boom di visualizzazioni sui canali social di SkySport F1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il GP del Canada supera il milione di spettatori: Antonelli e le Ferrari fanno esplodere social e tv

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