Alle 22:00 di domenica 24 maggio 2026 si svolgerà il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di F1. Durante la gara, si sono verificati i primi screzi tra Russell e Antonelli. La Ferrari e Hamilton hanno adottato strategie diverse, con la pioggia che ha influenzato le manovre in pista. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato i dettagli delle frizioni.

Alle ore 22:00 di domenica 24 maggio 2026 scatterà il Gran Premio del Canada, quinto atto del Mondiale di F1. Per la terza volta in questa stagione, si affronta la gara vera e propria dopo aver archiviato una Sprint race, disputatasi nella giornata di sabato. Questa si è risolta con l’affermazione di George Russell, che ha rosicchiato 2 punti a Kimi Antonelli, terzo, nella rincorsa al titolo. Il britannico scatterà dalla pole position anche nel GP, affiancato dal compagno di squadra. Tra i due, come comprensibile, cominciano a esserci attriti. È inevitabile, poiché la partita per la conquista del Mondiale è già cominciata e l’ underdog italiano è partito meglio del favorito inglese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Canada 2026. Prime frizioni fra Russell e Antonelli. Ferrari e Hamilton fanno la danza della pioggia

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