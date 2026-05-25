Il governo Meloni prepara l' operazione Hormuz | 400 soldati per sminare lo Stretto
Il governo italiano ha annunciato l'invio di circa 400 soldati per attività di sminamento nello Stretto di Messina, nell’ambito dell’operazione Hormuz. La decisione si inserisce in un contesto di tensione internazionale, con riferimenti a un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per ridurre il conflitto in Medio Oriente. Il governo ha comunicato la volontà di contribuire alle iniziative di stabilizzazione promosse dall’alleato statunitense, senza fornire dettagli sui tempi e le modalità dell’intervento.
Palazzo Chigi si prepara alla "pace di Trump". Il presidente statunitense porta avanti il suo piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente: Usa e Iran sarebbero vicini a un punto di svolta e il governo Meloni sembrerebbe pronto a fornire il suo contributo all'alleato. All'orizzonte si. 🔗 Leggi su Today.it
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