Il governo Meloni prepara l' operazione Hormuz | 400 soldati per sminare lo Stretto

Notizia in breve

Il governo italiano ha annunciato l'invio di circa 400 soldati per attività di sminamento nello Stretto di Messina, nell’ambito dell’operazione Hormuz. La decisione si inserisce in un contesto di tensione internazionale, con riferimenti a un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per ridurre il conflitto in Medio Oriente. Il governo ha comunicato la volontà di contribuire alle iniziative di stabilizzazione promosse dall’alleato statunitense, senza fornire dettagli sui tempi e le modalità dell’intervento.