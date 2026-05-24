La Marina britannica si sta preparando a sminare lo Stretto di Hormuz, con i lavori che si svolgono a Gibilterra. La Gran Bretagna coordina un team internazionale composto da 40 nazioni, impegnato nel posizionamento di veicoli autonomi per il rilevamento di mine e ostacoli sottomarini. L’operazione mira a garantire la sicurezza delle rotte marittime nell’area strategica. I preparativi includono test e installazioni di attrezzature specializzate, senza dettagli sui tempi di conclusione.

La Gran Bretagna sta guidando un “team di 40 nazioni” per schierare veicoli autonomi per rilevare, identificare le mine e ripulire il fondale marino sotto lo Stretto di Hormuz, ma solo una volta che sarà raggiunto un accordo di pace, ha detto venerdì all’AP il ministro delle Forze armate britanniche Al Carns. Il presidente Usa Donald Trump ha criticato molti dei suoi alleati per non aver, ai suoi occhi, sostenuto adeguatamente la sua guerra in Iran, ma il più vicino all’America, il Regno Unito, ha attirato la sua particolare ira. Trump ha descritto la marina britannica come “giocattoli”, ha criticato il primo ministro Keir Starmer definendolo “non Winston Churchill” e ha lamentato che è stato “molto triste” vedere che il rapporto tra Londra e Washington “non è quello che era”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, la Marina britannica si prepara a sminare lo Stretto di Hormuz: i preparativi a Gibilterra

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Hormuz News | Explained: Why Iran's Sea Mines Make Hormuz A Naval Minefield

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