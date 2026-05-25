Il Giro d’Italia 2026 pendenze e segreti della terza e ultima drammatica settimana
Il Giro d’Italia 2026 si appresta a entrare nella sua ultima settimana, con sei tappe che si preannunciano decisive. Dopo il giorno di riposo, la corsa riprende con un percorso caratterizzato da pendenze impegnative e vari segreti ancora da svelare. La conclusione è prevista per domenica 31 maggio a Roma, con la passerella finale. La settimana che segue sarà decisiva per la classifica generale e per gli equilibri tra i partecipanti.
Il Giro d’Italia 2026 si gode l’ultimo lunedì di quiete prima della tempesta. Archiviato il giorno di riposo, la Corsa Rosa si prepara a vivere i sei giorni più caldi dell’anno, quelli che condurranno il gruppo fino alla passerella finale di Roma di domenica 31 maggio. Se Jonas Vingegaard viaggia a vele spiegate verso un trionfo che sembra ormai in totale controllo, alle sue spalle la bagarre per il podio e per le posizioni di vertice è più aperta che mai. Gli italiani sono li, Pellizzari sesto e Piganzoli decimo, pronti ad approfittare di un passo falso o crollo da parte di chi li precede, il podio è alla loro portata Il menu dell’ultima settimana è per cuori forti, sei tappe ad altissima intensità, un dislivello complessivo da brividi e i mostri sacri delle Alpi e delle Dolomiti a fare da giudici severissimi. 🔗 Leggi su Sportface.it
Questo Giro dItalia 2026 è abbastanza equilibrato | GCN Italia Show 362
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