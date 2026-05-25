La terza settimana del Giro d’Italia 2026 si prepara a partire, con un percorso che include diverse salite e pendenze impegnative. La tappa finale, prevista a Roma domenica, segnerà la conclusione della corsa. La settimana si compone di tappe caratterizzate da salite ripide e tratti pianeggianti, con dettagli specifici sui percorsi e le pendenze annunciati dagli organizzatori.

Il Giro d’Italia 2026 è pronto a vivere la sua ultima settimana prima della passerella di Roma in programma domenica. Dopo il giorno di riposo odierno, la Corsa Rosa propone sei tappe di altissima intensità che determineranno la classifica generale. Jonas Vingegaard sembra ormai in totale controllo della situazione ma la lotta per il podio sembra sempre più aperta. Già a partire da domani, le difficoltà si alzeranno notevolmente, con la sedicesima frazione che terminerà sulla salita di Carì. Dopo due tappe mosse (17esima e 18esima) si ritornerà a fare sul serio con la 19esima frazione, con un percorso tortuoso che include 5 GPM ed il Passo Giau. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: tutte le salite e le pendenze della terza settimana

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Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power

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