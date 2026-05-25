Il giornalista teatino Di Tizio confermato alla presidenza del Wwf Italia

Con la riunione di insediamento del 23 maggio si è concluso il rinnovo del consiglio nazionale del Wwf Italia. Nell’anno del 60esimo anniversario dalla fondazione, per la prima volta i soci hanno votato online: una scelta che ha ampliato la partecipazione riducendo costi e impatto ambientale. Da. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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