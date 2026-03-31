Daniele Damele confermato alla presidenza del Fasi

Il consiglio di amministrazione del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti industriali ha confermato alla presidenza Daniele Damele. Contestualmente, Federmanager ha rinnovato i propri rappresentanti negli organi del Fondo, mantenendo così la propria presenza nei processi decisionali e di gestione dell’ente. La decisione riguarda le nomine e le cariche all’interno della struttura del Fondo, che si occupa di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti industriali.

Federmanager rinnova i propri rappresentanti negli organi del Fasi – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti industriali. Confermato alla presidenza Daniele Damele (Friuli Venezia Giulia) per il prossimo triennio. Al fianco di Damele, nel Consiglio di amministrazione, siederanno Anna Luisa Maria Arnaudo (Torino), Francesco Ballaré (Roma), Roberta Lovotti (Milano) e Augusto Magliocchetti (Terni). Nel collegio dei sindaci, Federmanager sarà rappresentata da Claudio Besenzon (Torino) e Paola Pulidori (Firenze). Il Fondo, nato nel 1977 su iniziativa sindacale di categoria, e che nel 1982 si è trasformato in un ente a gestione... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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