Il giardino delle culture 2026

Da padovaoggi.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 27 al 29 maggio si svolge la quarta edizione de Il Giardino delle Culture, presso Palazzo Luzzatto Dina, sede del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità dell'Università di Padova. L’evento prevede tre serate di attività concentrate sul tema Terrae, senza ulteriori dettagli sui contenuti o gli organizzatori.

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Dal 27 al 29 maggio gli spazi di Palazzo Luzzatto Dina (sede principale del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità - DiSSGeA dell'Università di Padova) ospitano la quarta edizione de Il Giardino delle Culture: tre serate di eventi, accomunati dal tema Terrae, con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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