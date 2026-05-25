Il giardino delle culture 2026

Dal 27 al 29 maggio gli spazi di Palazzo Luzzatto Dina (sede principale del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità - DiSSGeA dell'Università di Padova) ospitano la quarta edizione de Il Giardino delle Culture: tre serate di eventi, accomunati dal tema Terrae, con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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