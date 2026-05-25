Un gattino è stato trovato intrappolato all’interno di una cabina elettrica. I soccorritori sono intervenuti per liberarlo, riuscendo a estrarlo senza danni. Il felino, chiamato “Bolletta”, è stato poi affidato alle cure di un rifugio per animali. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente e l’animale sta bene dopo il salvataggio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS A volte una piccola storia basta a ricordare quanto possa fare la cura degli altri. È accaduto qualche giorno fa a Latina, quando tre giovani passanti, due ragazze e un ragazzo, si sono fermati davanti a una cabina elettrica dopo aver sentito i miagolii disperati di un cucciolo di gatto nero rimasto intrappolato all’interno. La struttura, interessata da lavori di manutenzione, era correttamente recintata e messa in sicurezza, ma il piccolo animale era riuscito a infilarsi in una zona interna, finendo in un condotto sotterraneo utilizzato per il passaggio dei cavi elettrici. Il tentativo dei ragazzi. I giovani hanno provato a lungo a farlo uscire. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il gattino intrappolato nella cabina elettrica: la storia a lieto fine di “Bolletta”

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