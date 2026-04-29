Una casa c’è | la storia a lieto fine di Marco

Qualche giorno fa abbiamo raccontato la vicenda di Marco Brini, un uomo di 60 anni residente a Monterenzio, che vive con una disabilità totale a causa di un diabete che lo ha reso invalido al 100%. La storia riguarda il suo percorso di vita e le difficoltà affrontate, ma anche il momento in cui ha trovato una casa, segnando un punto di svolta nella sua quotidianità.

Qualche giorno fa abbiamo raccontato la storia di Marco Brini, 60 anni, residente di Monterenzio invalido al 100% perché affetto da diabete. L’abitazione in cui Brini risiede in affitto è stata pignorata dalla banca per alcuni debiti che sarebbero stati accumulati dalla proprietà, e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Larzac : Templiers, villages et secrets d’un patrimoine vivant | Trésors du Patrimoine

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