Un impiegato di un locale di Monza è stato derubato al bar, ma grazie all’intervento dei carabinieri la situazione si è risolta nel giro di poche ore. La vicenda, inizialmente caratterizzata da timore, si è conclusa con il recupero degli oggetti sottratti e un ritorno alla normalità per la persona coinvolta. La collaborazione tra le forze dell’ordine e il cittadino ha portato a un esito positivo.

Monza – Dalla paura alla fiducia ritrovata, in una vicenda che poteva trasformarsi in un passo indietro e che invece si è chiusa con un messaggio positivo. Protagonista Marco, giovane autistico impiegato da PizzAut, realtà simbolo di inclusione lavorativa. Tutto accade venerdì, in un bar di Monza. Mentre è seduto, qualcuno gli ruba il marsupio. All’interno non ci sono solo documenti, carte e un power bank, ma anche punti di riferimento importanti per la sua quotidianità. Il furto ha un impatto immediato e profondo: Marco entra in crisi, si sente vulnerabile, perde sicurezza e fiducia negli altri. Il giovane si chiude in sé stesso: non vuole più uscire né tornare al lavoro e rifiuta anche l’idea di denunciare chi gli ha fatto del male. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La storia di Marco, l’impiegato di PizzAut derubato al bar: l’aiuto dei carabinieri e il lieto fine

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