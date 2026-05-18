Vaticano nasce l’osservatorio-sentinella sul mondo del digitale

È stato istituito un nuovo osservatorio dal Pontificio Consiglio, con l’obiettivo di analizzare il legame tra le tecnologie digitali e l’ambiente. L’iniziativa nasce con l’intento di monitorare le evoluzioni nel settore digitale e il loro impatto sulla società e sul pianeta. L’ente si occuperà di raccogliere dati, studiare tendenze e fornire approfondimenti su come le innovazioni tecnologiche influenzino la vita quotidiana e le condizioni ambientali. La struttura agirà come un punto di riferimento per la ricerca e l’analisi in ambito digitale e ambientale.

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Nasce per iniziativa della Pontificia Accademia Teologica un osservatorio per comprendere il rapporto tra tecnologie digitali e ambiente. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Vaticano, nasce l’osservatorio-sentinella sul mondo del digitale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Vaticano, nasce l'osservatorio-sentinella sul mondo del digitale Sullo stesso argomento Disabilità, nasce l'osservatorio regionaleUn nuovo organismo con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico, finalizzato a rafforzare le politiche regionali a favore delle persone... Il Vaticano, la più antica potenza informativa del mondoC’è un merito che va riconosciuto subito a questo volume: prova a sottrarre il Vaticano sia alla devozione pigra sia al gusto infantile del complotto. AI e ambiente, nasce l’Osservatorio PATH: un’alleanza tra Chiesa, scienza e tech per salvare il pianetaNasce l'Osservatorio PATH: un'alleanza tra teologia e scienza per governare l'impatto ambientale e sociale dell'IA ... interris.it Tecnologia ed ambiente, nasce l'Osservatorio della Accademia di teologia(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 18 MAG - Nell'era dei processi digitali informatici, che interessano lavoro, servizi e relazioni sociali, la Pontificia Accademia di Teologia (Path) promuove la nascita de ... msn.com La @RegioneLazio patrocina il Festival Internazionale SSL - Quinta edizione. Il Festival SSL, organizzato dalla Fondazione Rubes Triva in collaborazione con la CEI - Conferenza Episcopale Italiana e con l’Osservatorio Olympus. festivalsalutesicurez x.com