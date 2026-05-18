Vaticano nasce l’osservatorio-sentinella sul mondo del digitale
È stato istituito un nuovo osservatorio dal Pontificio Consiglio, con l’obiettivo di analizzare il legame tra le tecnologie digitali e l’ambiente. L’iniziativa nasce con l’intento di monitorare le evoluzioni nel settore digitale e il loro impatto sulla società e sul pianeta. L’ente si occuperà di raccogliere dati, studiare tendenze e fornire approfondimenti su come le innovazioni tecnologiche influenzino la vita quotidiana e le condizioni ambientali. La struttura agirà come un punto di riferimento per la ricerca e l’analisi in ambito digitale e ambientale.
Nasce per iniziativa della Pontificia Accademia Teologica un osservatorio per comprendere il rapporto tra tecnologie digitali e ambiente. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Vaticano, nasce l'osservatorio-sentinella sul mondo del digitale
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