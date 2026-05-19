Il futuro di Paulo Dybala con la Roma si deciderà dopo la partita contro il Verona. La società aspetta di conoscere l'esito di questa sfida prima di affrontare la questione del rinnovo contrattuale. La possibilità di qualificarsi in Champions League rappresenta un elemento chiave nella decisione. Attualmente, l’accordo tra il giocatore e il club non è stato ancora raggiunto, e le parti continuano a negoziare senza comunicati ufficiali.

Il futuro di Paulo Dybala e della Roma resta sospeso, ma in un clima di totale e consapevole attesa. La società capitolina e l’entourage del fuoriclasse argentino hanno infatti concordato una tregua temporanea nelle trattative per il rinnovo contrattuale, stabilendo di riaggiornarsi soltanto quando i giallorossi avranno blindato la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di LAROMA24.IT, l’incontro decisivo tra le parti è stato idealmente programmato all’indomani dell’ultima e decisiva sfida di campionato contro l’Hellas Verona, un match che rappresenta il vero spartiacque non solo della stagione, ma anche delle future strategie di mercato del club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Dybala, il rinnovo si decide dopo il Verona: Champions necessaria

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Dybala, l'esito dell'operazione al ginocchio: le ultime news da Roma

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