il folk senza confini e un viaggio a napoli

Con "Balamondo", Mirko Casadei (nella foto) unisce la tradizione del ballo liscio romagnolo alle sonorità contemporanee e internazionali. Ed è proprio quello che ascolteremo sabato 30 maggio in piazza Ciro Menotti a Fiorano, dove la celebre orchestra Casadei, erede di un percorso iniziato già nel 1928, condividerà il palco con Bandabardò, storica band toscana che ha saputo ‘contaminare’ il rock, il folk e le sonorità tradizionali. Fenomeno globale, il K-pop è arrivato in Europa dalla Corea del Sud e sono nate così tribute band come le Kpop Warriors che arriveranno venerdì 29 al teatro Michelangelo di Modena, con il loro musical che si ispira anche alle Huntrix, idol-cacciatrici di demoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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