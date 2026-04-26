Maksim pianoforte senza confini Viaggio tra classica pop e rock | Anche gli Abba sono sinfonici

Maksim è un pianista che ha attraversato diversi generi musicali, dal classico al pop e al rock. Ha affermato di considerare anche gruppi come gli Abba come esemplari di sonorità sinfoniche. La sua musica combina elementi di vari stili, creando un repertorio che spazia tra composizioni classiche e arrangiamenti più moderni. La sua carriera si distingue per un approccio versatile e un’ampia gamma di influenze sonore.

Si fa presto a dire fenomeno, ma Maksim lo è per davvero. Una rockstar del pianoforte in bilico tra Frédéric Chopin e Freddie Mercury in concerto il prossimo 3 maggio agli Arcimboldi per spaziare con archi, batteria e percussioni nel crossover ad alto potenziale dell’ultimo album “ Segmenti ”, uscito in autunno. Pure l’ambientazione dello spettacolo è da kolossal pop, con maxischermo, luci mobili, e fans sotto al palco: cornice formato Las Vegas nonostante lo show ci tenga alla sua anima europea. Quella di Maksim Mrvica, (ex) ragazzo di Šibenik, Croazia, che durante la guerra teneva viva la fiamma dell’arte suonando in un bunker, a cui nel 2003 l’album “The piano player” ha cambiato la vita trasformandolo in una celebrità del pianoforte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maksim, pianoforte senza confini. Viaggio tra classica, pop e rock: "Anche gli Abba sono sinfonici" Notizie correlate Leggi anche: “Oltrepassare”, il nuovo album strumentale di Pietro Roffi: fisarmonica, archi, pianoforte ed elettronica in un viaggio oltre i confini Leggi anche: "Un sapere senza confini": l'ultimo viaggio di Roversi Monaco, l'uomo che ridisegnò i confini del sapere