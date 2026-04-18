Nella notte più difficile per la Roma, Stephan El Shaarawy è stato schierato da Gian Piero Gasperini contro l’Atalanta. La squadra di Trigoria sta affrontando numerose assenze, tra cui quella di Pellegrini, che si è infortunato durante la partita contro il Pisa. Gasperini ha deciso di riorganizzare la formazione, affidandosi al contributo del Faraone per affrontare la sfida. La partita rappresenta un momento cruciale per i giallorossi in questa fase della stagione.

Stephan El Shaarawy si riprende la Roma nella notte più complicata. L’emergenza che sta martoriando Trigoria non concede tregua a Gian Piero Gasperini: dopo il crac di Pellegrini nella sfida contro il Pisa, il tecnico è stato costretto a rimescolare le carte per l’assalto all’ Atalanta. Secondo quanto riferito da Angelo Mangiante su Sky Sport, sarà il “Faraone” a caricarsi sulle spalle l’attacco giallorosso nel posticipo dell’ Olimpico. Il numero 92 agirà come attaccante esterno di sinistra, una posizione che conosce a memoria e che dovrà sfruttare per dare profondità a una squadra apparsa spesso troppo prevedibile. El Shaarawy completerà un tridente di necessità e talento insieme ai confermati Soulé e Malen: a loro tre Gasperini affida le ultime speranze di scardinare la difesa di Palladino e tenere vivo il sogno Champions League.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, tocca a El Shaarawy: Gasp lancia il Faraone contro l’Atalanta

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