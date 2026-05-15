El Shaarawy lascia la Roma | il messaggio d' addio del Faraone
Stephan El Shaarawy ha annunciato tramite un messaggio sui social che non rinnoverà il suo contratto con la squadra e si preparerà a lasciare i giallorossi. L’attaccante ha scritto un messaggio di addio ai tifosi, a pochi giorni dalla sua ultima partita all’Olimpico, che sarà il derby contro la Lazio. La notizia ha suscitato reazioni tra i supporters e gli addetti ai lavori, mentre si avvicina la data dell’ultima gara ufficiale con il club.
Stephan El Shaarawy non rinnova e dice addio alla Roma. Il Faraone attraverso un post social ha detto addio ai colori giallorossi a pochi giorni di quella che sarà la sua ultima partita all’Olimpico davanti ai suoi tifosi, il derby contro la Lazio. Il saluto El Shaarawy “Ci sono luoghi che. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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