El Shaarawy lascia la Roma | il messaggio d' addio del Faraone

Da romatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stephan El Shaarawy ha annunciato tramite un messaggio sui social che non rinnoverà il suo contratto con la squadra e si preparerà a lasciare i giallorossi. L’attaccante ha scritto un messaggio di addio ai tifosi, a pochi giorni dalla sua ultima partita all’Olimpico, che sarà il derby contro la Lazio. La notizia ha suscitato reazioni tra i supporters e gli addetti ai lavori, mentre si avvicina la data dell’ultima gara ufficiale con il club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stephan El Shaarawy non rinnova e dice addio alla Roma. Il Faraone attraverso un post social ha detto addio ai colori giallorossi a pochi giorni di quella che sarà la sua ultima partita all’Olimpico davanti ai suoi tifosi, il derby contro la Lazio. Il saluto El Shaarawy “Ci sono luoghi che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Roma, tocca a El Shaarawy: Gasp lancia il Faraone contro l’Atalanta

Genoa, missione El Shaarawy: De Rossi chiama il “Faraone” per il ritorno a casaIl ritorno del “Faraone” alle origini è più di una suggestione: Stephan El Shaarawy e il Genoa preparano l’abbraccio finale dopo sedici anni di...

el shaarawy lascia laEl Shaarawy lascia la Roma: l'annuncio con un messaggio emozionante sui socialDopo 10 anni passati in giallorosso, il 'Faraone' si congeda, raccontando le sue emozioni nella Capitale e ringraziando tifosi e compagni ... corrieredellosport.it

el shaarawy lascia laEl Sharaawy lascia la Roma: l’emozionante messaggio di addio – VIDEODopo dieci anni Stephan El Shaarawy lascerà la Roma. Il suo contratto non verrà rinnovato e a darne l'annuncio è stato ... siamolaroma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web