El Shaarawy lascia la Roma | il messaggio d' addio del Faraone

Stephan El Shaarawy ha annunciato tramite un messaggio sui social che non rinnoverà il suo contratto con la squadra e si preparerà a lasciare i giallorossi. L’attaccante ha scritto un messaggio di addio ai tifosi, a pochi giorni dalla sua ultima partita all’Olimpico, che sarà il derby contro la Lazio. La notizia ha suscitato reazioni tra i supporters e gli addetti ai lavori, mentre si avvicina la data dell’ultima gara ufficiale con il club.

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