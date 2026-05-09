Dopo la sconfitta contro il Milan, l’allenatore della Juventus Women Primavera ha dichiarato di non avere nulla da rimproverare alle sue giocatrici. La squadra ha perso la partita senza che ci siano state contestazioni da parte dell’allenatore, che ha espresso fiducia nelle capacità del gruppo. La partita si è conclusa con il risultato negativo, e l’allenatore ha commentato la prestazione senza evidenziare errori specifici.

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© Juventusnews24.com - Juventus Women Primavera, Bruzzano dopo il ko col Milan: «Non ho nulla da rimproverare alle ragazze»

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Juventus Women 0-1 Milan | HIGHLIGHTS Serie A Women

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