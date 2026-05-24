Massimiliano Allegri ha affermato di non avere rimproveri nei confronti dei giocatori dopo la sconfitta contro il Cagliari, che ha portato il Milan a essere escluso dalle competizioni europee. Ha anche dichiarato che bisogna analizzare l’intera annata per capire cosa sia successo.

Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta contro il Cagliari che ha condannato il Milan all’Europa League. Allegri ha commentato il ko del Milan contro il Cagliari (Ansa Foto) – calciomercato.it Le parole di Allegri a DAZN dopo il ko contro il Cagliari: “ Abbiamo meritato la posizione in cui siamo. La partita si era messa bene e pensavamo di aver già raggiunto il risultato. Ai ragazzi non ha da rimproverare niente, abbiamo fatto il possibile per arrivare in Champions League. Il mio futuro? In questo momento sono dispiaciuto, arrabbiato, perché siamo rimasti fuori dalla Champions League e nessuno si sarebbe aspettato una partita del genere”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, Allegri: “Nulla da rimproverare ai ragazzi, va analizzata l’annata”

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Milan, il futuro: da Allegri a Tare, cosa può succedere

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