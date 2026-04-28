Il settore offensivo del Milan sta attraversando un momento difficile, con pochi gol segnati da quando sono entrati in campo Pulisic e Leao. La squadra fatica a trovare la rete e questa situazione ha portato a discussioni interne e a una crisi di risultati. L'allenatore sembra puntare tutto sulla Champions League, mentre la società si prepara a una rivoluzione in vista della prossima stagione.

Uno dei più grandi problemi del Milan è sicuramente l'attacco: i gol non arrivano più e, se arrivano, fanno davvero fatica a materializzarsi. Un fattore non di poco conto per la squadra di Massimiliano Allegri. L'ultima volta che un attaccante rossonero ha potuto esultare con i propri tifosi è stato durante il match contro la Cremonese: 0-2 firmato da Rafael Leao. Da quel momento in poi, il nulla più totale: i numeri del girone di ritorno, infatti, fanno davvero paura. In 15 giornate, solamente 16 gol contro i 12 subiti, con una media gol di 1,06 che fa scivolare il Milan al 12esimo posto in classifica. Solo sei gol di questi 16 segnati, sono stati fatti da degli attaccanti: 2 reti per Leao e Nkunku, una per Fullkrug, trovata contro il Lecce il 18 di gennaio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, attacco in crisi totale: Allegri si aggrappa alla Champions, in estate rivoluzione

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